Star Wars, cosa c'è al centro della Galassia lontana lontana?

Che la Galassia di Star Wars sia lontana lontana lo sappiamo: la nostra conoscenza di quello spaccato di universo in è ambientata la storia partorita dalla mente di George Lucas si ferma, però, a quanto spiegatoci da film, serie e così via, il che lascia spazio a delle inevitabili lacune.

Vi siete mai chiesti, ad esempio, cosa ci sia al centro della Galassia in cui si svolgono le vicende di Luke, Leia, Anakin, Obi-Wan, Han Solo e così via? Certo, nel corso della saga si fa riferimento a Coruscant come al luogo più vicino al centro della Galassia, ma sarebbe un'inesattezza riferirsi alla città/pianeta come al suo centro effettivo.

In nostro soccorso arriva dunque il libro Star Wars: Galactic Atlas, una sorta di compendio sulla geografia della saga pubblicato nel 2016: nel libro ci viene dunque spiegato che al centro della Galassia c'è proprio quello che ci si aspetterebbe ci sia al centro di una qualunque Galassia... Vale a dire un immenso buco nero, attorno al quale orbitano stelle, sistemi solari e così via!

È proprio il caso di dirlo: cos'altro vi aspettavate? Sarà pur lontana, ma è comunque una Galassia come tutte le altre! Mettendo per un attimo da parte la geografia, comunque, ecco perché Leonardo DiCaprio rifiutò il ruolo di Anakin in Star Wars.