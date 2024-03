Star Wars, cos'è successo a Jake Lloyd? La drammatica storia del piccolo Anakin

La vita di Jake Lloyd, l'attore che ha interpretato il piccolo Anakin Skywalker nella trilogia prequel di Star Wars, non è stata facile, soprattutto dopo il grande successo della saga. La madre dell'attore di recente ha rilasciato alcune dichiarazioni sullo stato di salute del figlio, ritiratosi da tempo dalla recitazione.

Lloyd ha ricevuto una diagnosi di schizofrenia paranoide, una patologia caratterizzata da deliri e allucinazioni, gli stessi sintomi descritti dalla madre in una lunga intervista per Scripps News: "Jake ha iniziato ad avere alcuni problemi durante il liceo. In quel periodo ha iniziato a parlare di "molteplici realtà". Non capiva se si trovava in questa realtà o in una realtà diversa. Non sapevo bene come aiutarlo. Faceva molto assenze a scuola e mi raccontava che c'era qualcuno che lo seguiva".

Sempre secondo il racconto della madre, Lloyd vedeva dei soggetti con gli "occhi neri" che lo fissavano per strada e ha tentato di automedicarsi attraverso l'assunzione di droghe illegali. La situazione è precipitata nel 2015 con l'arresto di Jake Lloyd nella Carolina del Sud per guida pericolosa e resistenza a pubblico ufficiale. Data l'assenza di posti letto in ospedale, il giovane attore è stato costretto a passare dieci mesi in carcere.

Nel 2018 la morte della sorella Madison ha contribuito al peggioramento delle condizioni mentali di Jake, che ha avuto un vero e proprio "crollo psicotico", come descritto dalla madre: in seguito a quest'episodio l'attore è stato portato in ospedale e successivamente è stato ammesso in un centro di riabilitazione mentale.

"Sta andando molto meglio di quanto mi aspettassi. Comincia a relazionarsi meglio con le persone e sta diventando più socievole. È come vedere di nuovo il vecchio Jake: è sempre stato molto socievole prima della schizofrenia" ha dichiarato Lisa, che ci tiene a sottolineare che lo stato mentale del figlio non dipende dalle vicende legate alla trilogia di Star Wars.

Secondo Lisa, il disturbo di Jake sarebbe di tipo ereditario e si sarebbe già manifestato nel lato paterno della famiglia. "Ama tutti i nuovi prodotti di Star Wars. La gente pensa che Jake lo odi, ma in realtà lo ama alla follia" ha dichiarato Lisa, aggiungendo che Jake è un grande fan della serie Ahsoka.