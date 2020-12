Star Wars: cos'è la Rogue Squadron? Alla scoperta del nuovo film di Patty Jenkins

Sarà Patty Jenkins a dirigere il nuovo film di Star Wars, intitolato Rogue Squadron. La regista di Wonder Woman ha sicuramente le carte in regola per girare un film d'azione di alto budget, ma di cosa parlerà questo nuovo spin-off?

Dato che l'uscita è prevista per dicembre 2023, ancora non sono stati ufficializzati i dettagli, ma già a partire dal titolo i fan hanno potuto avere un'idea delle tematiche trattate. Innanzi tutto, Rogue Squadron evoca la suggestione di due opere particolarmente apprezzate negli ultimi anni: lo spin-off cinematografico Rogue One, incentrato su di un gruppo di ribelli alla ricerca dei pani della Morte Nera, e il videogioco Star Wars: Squadrons, che immerge i giocatori nel pieno delle battaglie spaziali ai tempi dell'Impero. È quindi molto probabile che il mood sia vicino a produzioni simili.

Con Rogue Squadron si fa però riferimento ad un preciso squadrone appartenente all'Alleanza Ribelle apparso su Hoth per combattere i giganteschi AT-AT imperiali in Episodio V: L'impero colpisce ancora. Dopo la Battaglia di Hoth il nome è riaffiorato nel 1995, nei fumetti Star Wars: X-wing Rogue Squadron , iniziati come una miniserie e poi proseguiti per più di 30 numeri. Poco dopo è stato pubblicato il primo libro di Michael A. Stackpole, intitolato appunto Rogue Squadron e incentrato sulla formazione del gruppo, capitanato dal mitico Wedge Antilles. Le avventure nella galassia sono proseguite in altri romanzi, fino al Mercy Kill di Aaron Aliston (2012). L'idea del team di piloti venne ripresa anche in una nota serie di videogiochi, il primo dei quali usciti su PC e Nintendo 64.

Come tutti sanno, nel 2012 gran parte del materiale collaterale ai film principali è stato dichiarato non canonico da Disney ed è entrato a far parte dell'etichetta Legends. Gli autori alle dipendenze della Disney hanno però dimostrato di saper riprendere elementi dal passato e riadattarli in maniera intelligente all'interno del nuovo canone.

È ciò che è successo con Rogue Squadron, nome riapparso nei fumetti di Marvel Comics ambientati tra Episodio IV ed Episodio V. Nel numero 53 Luke Skywalker è impegnato in una battaglia aerea ed è costretto a creare un segnale di riconoscimento per i suoi alleati. È allora che ripensa ai ribelli che si sono sacrificati per consegnare una nuova speranza all'Alleanza e, in riferimento alla squadra Rogue One, decide di chiamare il suo team proprio Rogue Squadron: è così che nasce il nome apparso per la prima volta in Episodio V.

Il gruppo è ancora attivo alla fine de Il Ritorno dello Jedi ed è composto dai migliori piloti della galassia, tra cui Wedge Antilles e il capitano Hera Syndulla. Jenkins ha dichiarato di aver sempre voluto "creare il più grande film incentrato sulle battaglie tra piloti" e anche lo scrittore Stackpole si è detto entusiasta del progetto. È molto probabile che il film sia ambientato tra Episodio V ed Episodio VII, dato che non ci sono certezze che sia ancora operativo ai tempi della Resistenza contro il Primo Ordine.

Cosa ne pensate? Attendete il film di Jenkins? Nel frattempo potremo vedere la mano della regista nell'attesissimo Wonder Woman 1984.