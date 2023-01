Star Wars, i consigli di Daisy Ridley alle donne del franchise:'Apprezzate il momento'

LucasFilm si sta concentrando sulle serie tv dello Star Wars Universe, mettendo in stand by le produzioni cinematografiche. Una delle star della trilogia sequel, Daisy Ridley, è attualmente impegnata nella promozione al Sundance del suo ultimo film, Sometimes I Think About Dying e non si è risparmiata sull'argomento Star Wars.

Intervistata da Variety, Ridley ha voluto fornire qualche consiglio alle donne che entrano a far parte della saga creata da George Lucas negli anni '70.



"Il mondo è un posto folle. È importante isolarsi dalle cose. Non solo con Star Wars, ma con ogni cosa provi e cerchi di essere in quel momento e apprezzare ciò che rappresenta perché la vita si muove velocemente".



L'attrice, che nel 2021 confermò che non tornerà nel ruolo di Rey, si è riferita ad Amandla Stenberg, che interpreta uno dei personaggi principali nella serie The Acolyte:"Amandla sa badare a se stessa, sta lavorando da tanto tempo. Mi sono seduta vicino a qualcuno alla première di Black Panther: Wakanda Forever, uno dei produttori, e mi ha detto che The Acolyte è fantastica".



Lo scorso anno Daisy Ridley è tornata sui social dopo averli abbandonati a causa del clima tossico provocato dalle critiche degli hater:"Sono uscita dall'ibernazione" aveva dichiarato.

Daisy Ridley ha interpretato Rey nei film della trilogia sequel Il risveglio della forza (2015), Gli ultimi Jedi (2017), e L'ascesa di Skywalker (2019)