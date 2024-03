Star Wars conquista l'Empire State Building: inizia la campagna 'March to May the 4TH'

Dopo averlo visto in Giappone per la spettacolare locandina della Star Wars Celebration, il mitico Darth Vader è volato a New York per conquistare l'Empire State Building, uno dei simboli della Città che non dorme mai.

Lucasfilm e Disney hanno voluto inaugurare così la campagna Star Wars “March to May the 4TH”, che porterà i fan fino al fatidico 4 maggio, ovvero lo Star Wars Day: la campagna ha preso il via con uno speciale takeover dell’Empire State Building che ha incluso una cerimonia di illuminazione con Hayden Christensen, interprete di uno dei villain più iconici di sempre, Darth Vader.

L’evento è stato accompagnato dalle note della Marcia Imperiale (Darth Vader’s Theme) di John Williams ed è culminato in un movimentato spettacolo di luci sulla facciata dell’edificio simbolo di New York famoso in tutto il mondo. Lo spettacolo di luci di 5 minuti proponeva le immagini della saga con un focus particolare sui villain più amati dai fan, tra cui Darth Vader, l’Imperatore Palpatine, gli Stormtrooper e altri ancora.

Paul Southern, Senior Vice President, Global Brand Commercialization, Lucasfilm, Disney Experiences, ha commentato: “Siamo entusiasti di svelare un'ampia gamma di nuovi prodotti per i fan di tutte le età con i nostri numerosi licenziatari e rivenditori, mentre ci avviciniamo al 4 maggio. Abbiamo davvero portato la potenza dell'Impero nell'Empire State Building con questo takeover a tema Star Wars, creando un momento perfetto per uno dei brand di intrattenimento più forti e dei franchise più duraturi al mondo”.

Per altre novità, scoprite la mega-maratona della Saga di Skywalker che arriverà nei cinema il 4 maggio.

Su Titanic - 4K Remastered (Bd 4K Bd Hd Bd Extra) è uno dei più venduti di oggi.