Star Wars: ora che la conoscono tutti, Erin Kellyman vuole tornare nei panni di Enfys Nest

Nel corso di una recente intervista Erin Kellyman, interprete di Karli Morgenthau nella serie tv Falcon & The Winter Soldier, è tornata a parlare del ruolo di Enfys Nest interpretato in Solo: A Star Wars Story.

Il personaggio, inizialmente mostrato come un cattivo, non è esattamente legato alla Saga degli Skywalker, il che aprirebbe a moltissime opportunità per la Kellyman, desiderosa di per riprendere il ruolo.

"Mi piacerebbe. Non ho sentito nulla, ma mi piacerebbe interpretare di nuovo Enfys Nest", ha dichiarato l'attrice parlando con ScreenRant. "Se la Disney venisse da me e mi dicesse: 'La interpreteresti di nuovo?' Lo farei al 100%. E' un personaggio così divertente da interpretare".

Nonostante gli incassi poco entusiasmanti all'uscita nelle sale, Solo ha ottenuto recensioni piuttosto positive e ha conquistato un pubblico molto più ampio nel corso degli anni: tantissimi fan sperano ancora nell'annuncio di un sequel, tanto sull'Han Solo di Alden Ehrenreich quanto sulla Qi'ra di Emilia Clarke, e in tal senso un primo passo è arrivato qualche mese fa quando la Lucasfilm ha annunciato una serie tv su Lando in arrivo su Disney+.

Del resto, come dimostrato dal successo di The Mandalorian, il franchise di Star Wars è molto ampio e le possibilità nascoste nella galassia lontana lontana sono virtualmente infinite. Voi cosa ne pensate a proposito di un eventuale ritorno di Enfys Nest? Ditecelo nei commenti.