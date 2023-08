Star Wars, conoscete i film di George Lucas per la trilogia sequel? Luke vs Darth Maul

La trilogia sequel di Star Wars è stata realizzata da Lucasfilm dopo che il creatore della saga George Lucas ha venduto i diritti del franchise alla Disney, ma cosa avrebbero mostrato Episodio 7, Episodio 8 e Episodio 9 se li avesse realizzati l'autore di Guerre Stellari?

Dopo aver scoperto il finale originale di Star Wars: Il ritorno dello Jedi, vi raccontiamo cosa avrebbero mostrato i film sequel di Star Wars realizzati in un mondo in cui George Lucas non ha mai venduto la saga alla Disney, riprendendo le trame e le anticipazioni sui film mai fatti così come pubblicate per la prima volta su The Star Wars Archives - Episode I - III, 1999 - 2005.

La trilogia sequel di Star Wars immaginata da George Lucas, che ha diretto personalmente tutti i film della trilogia prequel composta da La minaccia fantasma, L'attacco dei cloni e La vendetta dei Sith, sarebbe stata ambientata diversi anni dopo Il ritorno dello Jedi ma avrebbe collegato in retrospettiva tutto il franchise attraverso tre generazioni. Come dice Lucas nel volume di dietro le quinte: "Avevo programmato la trilogia prequel per essere incentrata il padre, la trilogia centrale sul figlio e la trilogia sequel sulla figlia e i nipoti. Gli episodi VII, VIll e IX sarebbero stati vagamente ispirati alla guerra in Iraq, con gli stormtrooper che si rifiutano di arrendersi alla Repubblica dopo la caduta dell'Impero, si recano in un angolo remoto della galassia e avviano la propria nazione: diventano i ribelli che combattono la Repubblica. Ovviamente i gangster, come gli Hutt, iniziano ad approfittare della situazione, c'è il caos un po' ovunque. Un personaggio chiave diventa è Darth Maul, che se ricordate era tornato nei cartoni di Clone Wars - nei film avrebbe riunito tutte le gang in un unico sindacato. Scopriamo che Darth Maul ha addestrato una ragazza, Darth Talon, che era nei fumetti, come sua apprendista. Sarebbe stata il nuovo Darth Vader, e lei e Darth Maul sarebbero stati i due cattivi principali della nuova trilogia."

E per quanto riguarda i buoni? Ecco cosa ha rivelato l'autore: "Nel frattempo Luke vuole ricreare l'Ordine Jedi, ma se prima ce n'erano 100mila oggi ce ne saranno qualcosa come 50 o 100 massimo, e sono bambini quindi passeranno anni prima di avere una nuova generazione di Jedi. I film avrebbero anche messo al centro la figura di Leia - voglio dire, chi altro può essere il leader se non lei? Sta cercando di costruire una Repubblica sana e forte. Entro la fine della trilogia, Luke avrebbe ricostruito gran parte dell'ordine Jedi e nel frattempo avremmo assistito al rinnovamento della Nuova Repubblica, con Lela, la Senatrice Organa, che sarebbe diventata la Cancelliere Suprema".

Per altre letture sulla saga, vi ricordiamo che recentemente Disney ha rinviato tutti i nuovi film di Star Wars annunciati alla Star Wars Celebration 2023.