Star Wars, confermato ufficialmente un importante dettaglio riguardo C-3PO

Secondo una nuova novellizzazione di Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, sarebbe stato confermato un importante dettaglio relativo al personaggio di C-3PO, interpretato dal grande Anthony Daniels nel corso di oltre quarant'anni.

La coppia di droidi di C-3PO e R2-D2 è sempre presente nei film di Star Wars, dal momento in cui la Principessa Leia registra il suo famoso messaggio di aiuto per Obi-Wan fino alle esultanti celebrazioni su Endor. Nella trilogia prequel fu rivelato che il creatore di Treppió fu nientemeno che il futuro Darth Vader, all'epoca un bambino di nome Anakin Skywalker. Ciò ha aperto a tutta una serie di domande, come ad esempio il motivo per cui i droidi non abbiano mai rivelato a Luke chi fosse in realtà Vader, ma tempo di arrivare a Episodio III - La Vendetta dei Sith e quel problema fu risolto (Bail Organa cancellò la memoria al droide ... anche se il perché R2-D2 abbia sempre taciuto in proposito rimane un mistero anche per Mark Hamill).

In The Rise of Skywalker 3PO perde nuovamente la memoria ma, sebbene il film implichi che R2-D2 ripristina i ricordi del suo migliore amico, la nuova novellizzazione del film scritta da Michel Kogge va un po' oltre. Un passaggio infatti rivela: "Ciò causava l'accesso e la lettura di un file di memoria che R2-D2 aveva ripristinato. Era una registrazione del momento in cui il produttore di C-3P0 aveva inserito un fotorecettore nella sua cavità oculare permettendogli di sperimentato lo spettro visivo per la prima volta. L'immagine iniziale che i suoi fotorecettori avevano catturato era di un astromech bianco e blu."

In questa versione, insomma, il deus ex backup di R2 riporta la memoria di C-3PO agli eventi di La Minaccia Fantasma risvegliando tutta la sua memoria, anche quella cancellata in Episodio III: ciò fa del personaggio di Anthony Daniels l'unico testimone vivente di tutta l'intera saga degli Skywalker, un dettaglio quasi poetico considerano che fu il primo degli Skywalker a dargli la vita.

Vi ricordiamo che, allo stato attuale, la Lucasfilm ha fissato delle date di uscita per tre film di Star Wars nel dicembre del 2022, nel dicembre del 2024 e nel dicembre del 2026, ma al momento non sono emersi : fra i film in sviluppo una produzione di Kevin Feige, una trilogia scritta e diretta da Rian Johnson e un film ambientato su Exegol, il pianeta dei Sith inserito proprio in The Rise of Skywalker.