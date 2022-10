Star Wars, confermato! Il film di Damon Lindelof userà personaggi della trilogia sequel

In queste ore sono emersi nuovi dettagli sul film di Star Wars di Damon Lindelof, che a quanto pare utilizzerà alcuni personaggi della trilogia sequel del franchise, diretta da JJ Abrams e Rian Johnson e composta dai film Il risveglio della forza, Gli ultimi Jedi e L'ascesa di Skywalker.

Come si legge su The Hollywood Reporter, infatti, il progetto Star Wars di Damon Lindelof è pensato per essere un film autonomo, uno stand-alone che non darà il là ad una trilogia, anche se a seconda del successo potrebbe portare ad altri capitoli. Stando alle fonti interpellate dal magazine, inoltre, il film si svolgerà dopo gli eventi di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker del 2019, ma non proseguirà la storia della saga degli Skywalker: nonostante questo, comunque, la storia includerà personaggi della trilogia sequel di Star Wars.

Damon Lindelof (autore di Watchmen della HBO, Lost e The Leftovers) scriverà la sceneggiatura insieme a Justin Britt-Gibson, con Sharmeen Obaid-Chinoy (regista di Ms. Marvel) scelta per dirigere. A maggio 2020 l'autore aveva dichiarato: "Ad un certo punto potrei essere interessato a provare a far parte della saga di Star Wars, ma certamente non nell'immediato futuro. Sarebbe uno spasso comunque".

I prossimi appuntamenti con la saga di Star Wars saranno tutti su Disney Plus: mentre prosegue la pubblicazione di Andor, nel 2023 usciranno The Mandalorian 3 e Ahsoka.