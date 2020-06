Star Wars, un concept art svela lo starfighter per L'ascesa di Skywalker

Il concept art di uno starfighter di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è stato pubblicato su Instagram dal concept artist Matthew Savage. Lo starfighter che viene mostrato nel post non è visibile nella battaglia finale de L'Ascesa di Skywalker, terzo capitolo della trilogia sequel che ha concluso definitivamente la saga degli Skywalker.

Il rendering dello starfighter svela un design elegante e l'abitacolo nel quale si può inserire il droide. Savage nell'ultimo periodo ha pubblicato diverso materiale riguardante Star Wars, tra cui alcuni meccanismi della spada laser di Rey (Daisy Ridley).

Nonostante la trilogia sia conclusa, lo Star Wars Universe verrà incrementato con nuove avventure, cinematografiche e televisive, ed è quindi plausibile che possa essere eventualmente inserito in altre storie legate al franchise.



Star Wars: L'Ascesa di Skywalker vede lo scontro finale tra la Resistenza e il Primo Ordine, nonché la resa dei conti tra Rey (Daisy Ridley) e Kylo Ren (Adam Driver). Tuttavia le minacce potrebbero giungere anche dal passato e influire pesantemente sulle battute finali della trilogia sequel, diretta da J.J. Abrams, già dietro la macchina da presa per Il risveglio della Forza.

Nel cast tornano volti conosciuti come Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac e Mark Hamill nel ruolo di Luke Skywalker.

