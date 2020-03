Star Wars, in una concept art Luke Skywalker con il casco di Darth Vader

Una nuova concept art di Star Wars: Il Risveglio della Forza mostra un momento che non abbiamo visto nel film, il settimo episodio della saga, ma che probabilmente sarebbe stato molto amato dai fan: Luke Skywalker con il casco di suo padre Anakin / Darth Vader.

L'immagine, che si può vedere in calce alla news, è stata pubblicata sul suo profilo Instagram da Christian Alzmann, concept artist e direttore artistico di Lucasfilm, accompagnata dalla didascalia: "Concept molto iniziale per Star Wars: The Force Awakens. Provando idee diverse".

Non è specificato in quale momento dell'Episodio VII avrebbe dovuto esserci una scena del genere, ma considerata la presenza molto limitata nel film di Luke Skywalker (Mark Hamill) non è difficile immaginarlo. L'ipotesi più verosimile è che la scena potesse essere inserita nella sequenza in cui Rey (Daisy Ridley) sperimenta le visioni da Maz Kanata (Lupita Nyong'o). In quelle immagini vediamo infatti un Luke Skywalker incappucciato come nella concept art, che dava a R2-D2 le coordinate cruciali per il suo nascondiglio su Ahch-To. Coordinate che poi si rivelarono non essere affatto cruciali, poiché guardando il successivo Gli Ultimi Jedi emerge che Luke davvero non voleva essere trovato, e fondamentalmente non gli interessava la minaccia oscura che la galassia stava affrontando.

Un'immagine come questa, molto "dark", con Luke che culla l'elmo di Darth Vader, è incappucciato e mostra la mano metallica, avrebbe potuto contribuire notevolmente a preparare la scena per l'arco del personaggio in Gli Ultimi Jedi. Avremmo avuto un presagio di Luke tentato dal Lato Oascuro che aveva corrotto a suo tempo suo padre, contribuendo così a spiegare perché la sua paura lo ha portato a causare la trasformazione di Ben Solo in Kylo Ren.

Riguardo l'Episodio VII, abbiamo recentemente scoperto che J.J. Abrams voleva il clone di Palpatine in Il Risveglio della Forza. Lo stesso regista ha difeso qualche mese fa il suo film dalle critiche di George Lucas.