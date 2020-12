Star Wars: un primo concept art da Episodio IX mostra un look diverso per Dark Rey

I concept che arrivano dall'universo di Star Wars sono sempre affascinanti, in special modo se questi provengono dalla produzione di film che hanno avuto una gestazione tribolata e difficoltosa come nel caso di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker che in un primo momento avrebbe dovuto essere scritto e diretto da Colin Trevorrow, prima di J.J. Abrams.

La pellicola di Trevorrow venne accantonata come ricorderete, con il film che fu quindi riscritto da Chris Terrio e dallo stesso Abrams e diretto da quest'ultimo di ritorno nella saga dopo Il Risveglio della Forza.

Adesso, grazie a Adam Brockbank che l'ha condiviso sul suo profilo Instagram, possiamo ammirare uno dei primi concept dedicati a Dark Rey, che condisce uno dei momenti più suggestivi di Episodio IX e uno che i fan hanno aspettato fin dai primi trailer del film. Quando il trailer di Star Wars: The Rise of Skywalker ha debuttato alla Star Wars Celebration nell'agosto 2019, i fan hanno perso la testa per alcune immagini particolarmente esplosive: la Rey di Daisy Ridley, incappucciata in abiti scuri, armata di una spada laser rossa a doppia lama.

Successivamente, lo stesso Brockbank ha condiviso un secondo concept stavolta dedicato a Kylo Ren, sempre tratto dalle prime fasi di lavorazione su L'Ascesa di Skywalker.

A proposito delle critiche al film e all'opinione dei fan secondo cui questo negherebbe completamente quanto raccontato da Rian Johnson in Gli Ultimi Jedi, il co-sceneggiatore Terrio ha risposto: "Ovviamente ascoltiamo la reazione dei fan ma l'obiettivo di questo film non era quello di amalgamare tutte le opinioni dei fan e poi votare su ciò che dovrebbe succedere. Era per andare in una direzione che il pensiero di J.J. potesse portare ad un finale davvero sorprendente e soddisfacente".