Star Wars, compaiono online dei fantastici concept per l'Episodio IX di Colin Trevorrow

Com'è stato confermato dallo stesso Colin Trevorrow, i concept art di Star Wars emersi nei giorni scorsi a quanto pare non provengono dall'Episodio IX scartato dopo il licenziamento del regista di Jurassic World.

Eppure in queste ore un nuovo leak avrebbe riversato online tantissimi altri disegni che a quanto pare - questa volta per davvero - sarebbero legati al celebre Episode IX: Duel of the Fates.

Come al solito, potete visionarli in calce all'articolo. Tra le rivelazioni vi segnaliamo la spada laser a doppia lama di Rey, uno sguardo alla nuova maschera di Kylo Ren, la battaglia di Ben Solo con suo nonno Darth Vader e una prima occhiata al mostruoso maestro Sith Tor Valum.

Le voci sussurrano che questo leak rappresenta solo la punta dell'iceberg, con nuovi concept art di Duel of the Fates che potrebbero trovare la loro strada online nelle settimane a venire. Naturalmente un mucchio di disegni non fanno un film, ma di certo lasciano intravedere più o meno concretamente le idee pensate da Trevorrow ... a meno che quest'ultimo fra qualche giorno non torni sui social per smentire ogni paternità con questa nuova ondata di concept.

Voi cosa ne pensate? Come al solito, ditecelo nella sezione dei commenti.



Vi ricordiamo che il prossimo film della saga uscirà a dicembre 2022, ed entro la fine di gennaio dovremo sapere qualcosa in più riguardo al progetto e a chi lo realizzerà.