Star Wars, il commovente tributo di Billie Lourd alla madre Carrie Fisher

Sono passati sei anni dalla scomparsa di Carrie Fisher, l'iconica principessa Leila nell'universo Star Wars. In occasione di tale ricorrenza, l'attrice Billie Lourd ha condiviso su Instagram un commovente post dedicato alla madre, e un invito finale a tutti coloro che si trovano nella sua situazione.

"Sono sei anni che la mia Momby non c'è più (ne sembrano 2 e 705 allo stesso tempo...?!). A differenza degli altri anni, quest'anno, queste due ultime settimane sono state tra le più gioiose della mia vita. Ho dato alla luce mia figlia e il mio bambino l'ha conosciuta per la prima volta: questi sono stati i due momenti più magici della mia esistenza", scrive Billie Lourd su Instagram (che potrete trovare in calce). Non è la prima volta che l'attrice commemora la madre sul social: date un'occhiata al commovente messaggio per Carrie Fisher nel 2020.

Billie Lourd continua così: "Ma la magia della vita spesso è accompagnata dal dolore. Mamma non è qui per incontrarli e non può godersi la magia. Vorrei che la Momby fosse qui, ma non lo è. Quindi tutto ciò che posso fare è aggrapparmi fortissimo alla magia, abbracciare i miei figli ancora più forte. Raccontargli una storia sud i lei. Condividere tutto ciò che lei amava con loro. Dirgli quanto li avrebbe amati". Sicuramente Billie non tarda mai a commemorare la madre, come anche a Marzo di quest'anno, quando l'ha commemorata con il suo abito da sposa.

Il post termina con un appello a chi, come lei, si trova in questa situazione: "A tutti coloro che stanno provando dolore e magia, vi sono vicina. Non siete soli. Non siate negligenti. La vita è allo stesso tempo magica e dolorosa".

Un messaggio tenero e ricco di consapevolezza e speranza, quello di Billie Lourd.