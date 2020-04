Star Wars: il commovente addio di Mark Hamill alla saga che lo ha reso immortale

La prestigiosa edizione Blu Ray della Skywalker Saga, oltre ai suoi 27 dischi, contiene diverse sorprese, tra cui una lettera scritta dallo stesso Mark Hamill. L'iconico attore di Star Wars ha voluto postare anche su Twitter questo sentito tributo alla saga, per la gioia dei fan.

"Nel lontano 1976, quando Carrie, Harrison ed io stavamo svolgendo i provini per i nostri ruoli in quello che avrebbe dovuto chiamarsi 'Le avventure di Luke, trascritte dal Diario dei Whills, Saga I: Le Guerre Stellari', non potevamo proprio sapere che questo oscuro, piccolo film spaziale avrebbe lanciato un insieme di avventure incredibilmente ricco e fantasioso, riuscendo ad ispirare altri otto capitoli riguardanti la storia degli Skywalker." esordisce Hamill, per poi ricordare a tutti che sono passati più di 40 anni dall'inizio della saga.

In effetti, come sottolinea l'attore, alcuni fan sono saliti subito a brodo con la trilogia originale, mentre altri hanno iniziato a seguire le avventure del giovane Anakin e la sua discesa nel lato oscuro con la trilogia prequel; i più giovani hanno potuto ammirare l'arrivo di una nuova generazione di eroi, grazie ai recenti sequel.

"Come disse una volta Carrie, Star Wars parla della famiglia, ed è quello che siamo diventati tutti: una grande comunità che condivide in comune l'esperienza di queste storie e dei valori che riescono a trasmetterci".

Non importa di quale generazione gli spettatori facciano parte, è comunque possibile godersi le vicende di questa storica saga. Ovviamente Mark Hamill non poteva che concludere il suo intervento con: "Che la Forza sia con voi... sempre".

Cosa ne pensate della lettera di Mark? Condividete le sue parole? Purtroppo, a causa dell'epidemia in corso, persino in America stanno facendo fatica a ricevere l'edizione speciale della Skywalker Saga, ma possiamo consolarci sapendo che The Rise of Skyalker arriverà su Disney+ a breve.