Star Wars come Wonder Woman 1984: in un video la Skywalker Saga sulle note di Blue Monday

Il trailer di Wonder Woman 1984 sembra aver colpito tutti: l'estetica anni '80, d'altronde, sembra proprio non voler passare mai di moda e l'ipnotica Blue Monday dei New Order fa il resto. Ecco, allora, che cominciano ad arrivare i primi tentativi di imitazione: neanche una saga storica come Star Wars resta immune al fenomeno.

Su YouTube, infatti, è comparso alcune ore fa un video che monta sapientemente le immagini dei migliori scontri degli otto film di Star Wars finora usciti per ottenere un efficace riassunto dei momenti topici della Skywalker Saga, il tutto ovviamente sempre sulle note dell'iconico pezzo della band di Sumner, Hook e Morris.

Nel video ci sono proprio tutti gli storici villain della saga: da Darth Vader a Kylo Ren, passando per Darth Maul e Boba Fett, mentre dall'altro canto si alternano Luke, Leila, Han Solo, Rey, Poe, Finn, Obi-Wan e sì, anche lo stesso Anakin.

Certo, forse avrebbe avuto più senso lasciar passare qualche giorno e attendere l'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker per avere a disposizione altro materiale ancora, ma su internet basta un attimo di ritardo perché qualcuno salti fuori con la tua stessa idea, dunque non possiamo che capire le motivazioni dell'autore.

Kathleen Kennedy di Lucasfilm ha intanto parlato di quello che sarà il futuro di Star Wars dopo l'uscita di Episodio IX; si vocifera, inoltre, che sia in programma una serie Star Wars con Dottor Aphra.