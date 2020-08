Star Wars: ecco come nacque l'iconica acconciatura della Principessa Leia

Al solo sentir pronunciare il nome della principessa Leia Organa di Aldeeran l'immagine mentale che riceviamo è indissolubilmente legata alla tipica acconciatura di Star Wars: Una Nuova Speranza, ma da cosa trasse ispirazione George Lucas nel creare quel particolare?

In attesa di scoprire se ritroveremo la piccola Leia nella serie su Kenobi, possiamo ripercorrere un pezzetto di storia e fermarci innanzitutto nel 2002, anno in cui lo stesso Lucas ammise di non aver creato i due chignon da zero e di aver lavorato "molto duramente per creare qualcosa che fosse diverso ma non troppo fashion", guardando più che altro allo stile delle donne del sud che erano impegnate nella rivoluzione messicana al fianco di Pancho Villa (1910).

Dato che non sono presenti moltissime immagini delle adelitas si pensava che in realtà Lucas si riferisse ad una particolare acconciatura esibita dalle native americane della tribù Hopi, ma in occasione di una mostra di Star Wars a Denver (nel 2016) sono state esposte delle fotografie che ritraggono la guerrigliera Clara del la Rocha, fianco a fianco con il padre, il generale Hercolano de la Rocha. Come si può vedere qui in basso, la donna ha i capelli intrecciati alla stessa maniera di Leia, e probabilmente questa potrebbe essere stata una delle immagini che hanno ispirato Lucas nel lontano 1977.

Di sicuro una figura molto vicina a Leia anche per lo spirito rivoluzionario. In attesa di nuove scoperte curiose che ci spieghino l'origine della pelliccia di Chewbacca o del mitico bikini dorato, la figlia di Carrie Fisher ha condiviso un ricordo dell'insostituibile attrice.