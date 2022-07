Star Wars: ecco come Julian Glover ha ottenuto il ruolo del generale Veers in episodio V

Prima di dare la voce ad Aragog, il celebre ragno di Harry Potter e la Camera dei segreti, Julian Glover ha terrorizzato i ribelli in Star Wars: Episodio V - L'impero colpisce ancora. Ecco come l'attore è riuscito ad ottenere il ruolo.

“Ti ho mai detto come ho ottenuto quel ruolo in Star Wars? Il regista esecutivo del film era un uomo chiamato Robert Watts e viveva proprio accanto a me, qui a Barnes. Eravamo solo buoni amici ed eravamo vicini di casa, abitava dall'altra parte del recinto del mio giardino, e un giorno mi ha detto: "stiamo preparando un secondo film di Star Wars" e io ho detto: "Oh, meraviglioso, il primo è stato fantastico" – anche se ho riso , in un primo momento, sulla "forza". E lui ha detto: 'Vuoi farne parte?' Non possiamo farlo ora, ovviamente... troppo fogliame", ha raccontato Glover, che interpreta il Generale Veers in episodio V.

L' attore 87enne ha raccontato l'aneddoto in un articolo pubblicato oggi dal The Guardian. Nel pezzo, Glover ha inoltre rivelato che le prime recensioni negative della pellicola, della quale abbiamo parlato nella nostra recensione di Star Wars Episodio V, non lo hanno mai sconvolto.

“Alla mia età, sono terribilmente preoccupato quando non lavoro da sei mesi. Mi sto guadagnando da vivere andando alle convention. Sono stato così fortunato, vero, con tutti questi grandi franchise?", ha scherzato.

Per salutarvi, vi lasciamo con il nostro approfondimento sui 10 momenti più strazianti di Star Wars.