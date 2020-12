Star Wars, come finisce La Vendetta dei Sith? Guida al tragico Episodio III

Scritto e diretto da George Lucas e uscito nel 2005, Star Wars - La Vendetta dei Sith è il capitolo conclusivo della trilogia prequel di Guerre Stellari, nonché terzo episodio del famoso ordine cronologico della saga.

Il film racconta il crollo della Repubblica, l'attuazione del micidiale Ordine 66 e il crollo dell'Ordine dei Jedi, ma soprattutto l'ascesa al potere del cancelliere Palpatine, che istituisce il suo Impero Galattico, e il passaggio al Lato Oscuro del protagonista Anakin Skywalker, che diventa definitivamente Darth Vader.

Questa trasformazione avviene 'per mano' di Obi-Wan Kenobi, maestro e amico fraterno di Anakin, che rimasto fedele ai Jedi e al Lato Chiaro della Forza affronta il suo ex padawan: al termine di un epico duello di spade laser sul pianeta vulcano Mustafar, Obi-Wan riesce ad avere la meglio su Darth Vader mettendolo fatalmente fuori gioco con un colpo be assestato; i Jedi però non uccidono a sangue freddo, dunque Obi-Wan invece che porre fine alle sofferenze dell'ormai inoffensivo Anakin decide di andarsene, abbandonando l'ex Jedi al suo destino. Menomato e orribilmente sfigurato dalla lava, Darth Vader viene trovato da Palpatine e salvato grazie a delle speciali cure mediche, incluso il famoso costume nero che fungerà da supporto vitale.

Contemporaneamente però il passaggio al Lato Oscuro di Anakin causa troppo dolore alla moglie Padme, che mettendo al mondo i figli Luke e Leia si lascia morire davanti a Obi-Wan: i due bambini vengono separati, e i fan rincontreranno entrambi in Episodio IV - Una Nuova Speranza (uscito nel 1977).

Ciò che è successo a Obi-Wan e Anakin tra Episodio III ed Episodio IV sarà raccontato in Star Wars: Obi-Wan Kenobi, una nuova serie in arrivo su Disney+.