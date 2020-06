Star Wars: come sono gli Ewok senza pelo? Ecco il look inquietante

Tra le creature maggiormente amate dello Star Wars Universe ci sono gli Ewok, abitanti della luna boscosa di Endor. Gli Ewok sono apprezzati dai fan anche per la loro conformazione, la loro statura minuscola, due perle come occhi e un corpo completamente ricoperto di peli. Ma che aspetto avrebbero gli Ewok senza tutta la pelliccia?

Di sicuro non un bell'aspetto, a giudicare dall'immagine pubblicata su Instagram di Wicket W. Warrick.

Il concept designer Jake Lunt Davies ha pubblicato sul popolare social la foto di Warrick senza la consueta pelliccia. Wicket e suo figlio Pommet compaiono verso la fine de L'ascesa di Skywalker, impersonati da Warwick Davis e il figlio Harrison Davis.



La pelliccia dell'Ewok viene aggiunta in seguito ma durante le prove il costume indossato dall'attore non è dotato dei classici peli da cui è ricoperto il corpo degli Ewok. E il risultato è davvero inquietante.

L'immagine è simbolo del grande lavoro svolto da tutti i reparti che si occupano del look dei personaggi all'interno dello Star Wars Universe.

Chissà se rivedremo i celebri Ewok in un altro prodotto dell'universo di Star Wars ma certamente l'aspetto di questa creatura che ha fatto innamorare i fan della saga è favorito in maniera decisiva dalla pelliccia che ricopre il suo minuscolo corpo.

