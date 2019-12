Star Wars, ecco come accogliere il 2020 con Obi-Wan che dice 'Hello There'

Il 2019 è stato un grande anno per il franchise Star Wars, tra l'uscita dell'Episodio IX, L'Ascesa di Skywalker, e il debutto della serie Disney+ The Mandalorian. I fan che vogliono celebrare l'inizio dell'anno nuovo nella galassia molto, molto lontana, grazie alla Rete, hanno trovato un modo simpatico per farlo.

Se un utente Reddit si è preso la briga di verificare a che ora iniziare stasera a vedere The Mandalorian per sentire a mezzanotte la frase "This is the way" pronunciata da Emily Swallow, un altro thread dello stesso tenore invita a rivedere La Vendetta dei Sith, l'Episodio III della saga cinematografica, in modo che la prima frase ascoltata nel 2020 sia "Hello there", pronunciata da Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor).

Iniziando la proiezione del film alle 23:02 e 48 secondi della sera di San Silvestro, a mezzanotte esatta sentirete pronunciare questa frase da Obi-Wan, un modo in effetti appropriato per salutare l'anno nuovo, e il nuovo decennio. Si tratta indubbiamente di uno dei personaggi più amati della saga, ma anche di uno dei più sfortunati, specialmente nella trilogia prequel, in cui affronta ogni sorta di dolore e assiste impotente alla trasformazione del suo pupillo Anakin Skywalker, il prescelto, inesorabilmente attratto dal Lato Oscuro.

Negli ultimi giorni è stata svelata l'origine di un'altra celebre battuta in La Vendetta dei Sith. E voi avete sincronizzato gli orologi? Siete pronti a celebrare la mezzanotte con Obi-Wan Kenobi?