Star Wars, com'era l'Episodio IX di Colin Trevorrow? Tutto quello che sappiamo

Daisy Ridley è sconcertata dai giudizi negativi su Star Wars - L'ascesa di Skywalker, ma molti appassionati del franchise la pensano diversamente. Se J J. Abrams non fosse tornato e, conseguentemente, a terminare la storia fosse stato Colin Trevorrow (come previsto inizialmente), avremmo assistito a un prodotto migliore?

Nella versione di Trevorrow (ricordato per Jurassic World, Il libro di Henry e Battle at Big Rock), innanzitutto non ci sarebbe stato il ritorno dell'imperatore Palpatine, né la redenzione per Ben Solo. Senza contare il racconto differente riguardo i genitori della protagonista Rey.

Col titolo provvisorio di Duel of the Fates (un riferimento all'iconico brano che accompagnava la battaglia tra Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn e Darh Maul ne La minaccia fantasma), il film avrebbe presentato per forza di cose una diversa scansione di apertura, miracolosamente disponibile sul web. Ne riportiamo il testo originale.

"Il pugno di ferro del PRIMO ORDINE si è esteso fino ai confini più remoti della galassia. Soltanto pochi pianeti sparsi rimangono non occupati. Gli atti traditori sono punibili con la morte".

"Determinato a soffocare i disordini crescenti, il Leader Supremo KYLO REN ha messo a tacere tutte le comunicazioni tra i sistemi vicini".

"Guidata dal GENERALE LEILA ORGANA, la Resistenza ha pianificato una missione segreta per impedire il loro annientamento e aprire un percorso verso la libertà...".

