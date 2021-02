Star Wars: com'è nata la spada viola di Windu, lo Jedi di Samuel L. Jackson?

Tra i personaggi più amati della trilogia prequel di Star Wars e della serie animata The Clone Wars, il Maestro Jedi Mace Windu interpretato da Samuel L. Jackson è passato allo storia anche e soprattutto per via della sua iconica spade laser viola. Ma da dove ha origine questo particolare colore?

Secondo la storia dell'Universo Espanso di Guerre Stellari (Legends), dunque non facente parte del canone ufficiale istituito dalla Disney in seguito all'acquisizione della Lucasfilm, in origine Windu possedeva una spada laser di colore blu. Dotato di una forte personalità e un carattere determinato, era però deciso a rendere la sua spada laser unica nel suo genere, e riuscì nell'impresa ottenendo il cristallo Kyber viola da un gruppo di creature del pianeta Hurikane.

Mentre l'universo canonico non ha fornito alcuna spiegazione ufficiale a livello di trama, se non per il fatto che le spade laser formano un legame con il proprio Jedi assorbendone alcune proprietà (l'unione tra il blu e il rosso che forma il viola potrebbe rappresentare l'affinità di Windu con entrambi i lati della Forza), la vera origine della spada laser viola è stata rivelata da Samuel L. Jackson durante un'ospitata al The Graham Norton Show ed è da attribuire al dietro le quinte de L'attacco dei Cloni.

L'attore ha infatti rivelato che, dopo aver girato le scene di combattimento ambientate sul pianeta Geonosis, ha chiesto a George Lucas di poter avere una spada viola in modo da potere distinguere il suo personaggio in mezzo a tutta la folla presente nell'arena durante la parte finale del film. Come potete vedere nello scambio di battute ripreso nel video in calce all'articolo, Lucas ha accolto positivamente la proposta della star fin da subito e durante la lavorazione degli effetti speciali ha deciso di accontentarlo, donando ai un ulteriore tassello della già ampia mitologia dei guardiani della pace.



