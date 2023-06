Star Wars, ci sarà un collegamento tra due nuovi film?Risponde il presidente di Lucasfilm

I primi dettagli su New Order Jedi sono stati svelati ma i nuovi tre film dell'universo di Star Wars sono ancora avvolti nel mistero. L'unica certezza sono gli anni in cui le pellicole saranno ambientate e potrebbe esserci un collegamento inaspettato!

New Order Jedi e Dawn of Jedi di James Mangold saranno ambientati in due periodo molto lontani tra loro, ma per il presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy questa distanza non rappresenterebbe un ostacolo per collegare i due nuovi film: "Penso che sia davvero importante quello che che stiamo facendo spostandoci nel futuro con Rey perché sarà al centro della creazione del Nuovo Ordine Jedi - ha detto Kennedy a GamesRadar+ - quindi potrebbe essere necessario avere un'idea reale di dove tutto questo possa essere iniziato. E con Dawn of the Jedi potrebbe essere piuttosto interessante".

James Mangold vuole esplorare le origini dei Jedi, e per Rey invece è ora di costruire un Nuovo Ordine Jedi: "Rey ha fatto una promessa a Luke - prosegue Kennedy - questo è davvero il fulcro di dove stiamo andando e di cosa sarà questa storia. Andremo finalmente verso un nuovo inizio".

Il presidente di Lucasfilm ha anticipato che due dei tre nuovi film di Star Wars debutteranno sul grande schermo nel 2026, ma se saranno proprio New Order Jedi e Dawn of Jedi non ci è ancora dato saperlo. Il terzo film, diretto da Dave Filoni, unirà i destini dei personaggi delle serie TV The Mandalorian e Ahsoka e potrebbe riportare il Grand'Ammiraglio Thrawn come supervillain.