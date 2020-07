Star Wars, Colin Trevorrow dice la sua su Episodio IX: 'Bisogna accettare le delusioni'

Nella prima giornata del San Diego Comic-Con Home, l'edizione streaming della celebre convention annuale fattasi digitale per contrastare la pandemia, Colin Trevorrow ha partecipato ad un panel dedicato ai registi.

In compagnia di illustri colleghi come Robert Rodriguez e Joseph Kosinski, il regista di Jurassic World: Dominion è tornato ancora una volta sul licenziamento da Star Wars: Episodio IX: come di certo saprete, Trevorrow avrebbe dovuto raccogliere il testimone di Rian Johnson e dirigere il capitolo finale della trilogia sequel della saga di Lucasfilm, tuttavia venne sostituito da JJ Abrams prima di poter iniziare la produzione.

A tal proposito, Trevorrow ha dichiarato:

"Sono stato molto fortunato nei film che ho diretto: il percorso che volevo seguire era lo stesso di quelli che volevano seguire tutti gli altri soggetti coinvolti nella produzione. Ma in questa industria è altamente probabile che per le persone vedano due percorsi del tutto diversi quando ci si approccia ad un film. Posso dire però che è stata un'esperienza molto forte. Ovviamente potete immaginarlo, è stato traumatico per me perché era un film al quale tenevo davvero tanto. Ma questa è una delle cose che accetti quando assumi il controllo di un film, soprattutto quando sei il regista: ci saranno dei cuori spezzati. Ci saranno delusioni e vittorie schiaccianti, e si spera che alla fine le due cose si bilancino"

Nel video, che potete trovare in basso, il regista ad un certo punto si alza dalla sua postazione e recupera il modellino di un'astronave di Star Wars: "Mio figlio ed io abbiamo progettato una nave, ed è stata inserita nel parco a tema di Disneyland: questo è il modellino 3D, esiste solo questo. Si chiama TIE Marauder. Per Natale, i ragazzi l'hanno colorato per me. E' unico al mondo."

Per altri approfondimenti ecco una nuova foto dal set di Jurassic World: Dominion.