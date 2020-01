Star Wars, Colin Trevorrow conferma l'autenticità dei concept di Duel of the Fates

Nella giornata di ieri vi abbiamo segnalato l'uscita di diversi concept art relativi a Duel of the Fates, vale a dire lo Star Wars: Episodio IX originariamente scritto (ma mai diretto, come sappiamo) dal regista Colin Trevorrow.

Nelle ore seguenti si è subito creata un po' di confusione sui social, soprattutto per il fatto che già la settimana scorsa avevano preso a trapelare diverse immagini e disegni del film abortito, che però Trevorrow aveva bollato come non appartenenti al suo progetto. Questa volta il regista ha invece confermato ufficialmente, tramite la sua pagina Twitter, l'autenticità dei concept di ieri pomeriggio, scrivendo:

"Si, questi vengono da Duel of the Fates. Ma non ucciderei mai R2. Si è solo beccato un brutto colpo. Può capitare a chiunque."

I leak arrivano dopo che il 15 gennaio era trapelato online l'intero script di Duel of the Fates, che aveva aperto una finestra - o meglio un portone - sul progetto di Trevorrow, illustrando le numerose differenze rispetto a The Rise of Skywalker. Ovviamente questi concept art, per quanto incredibilmente suggestivi, non sono certo la garanzia assoluta di un eventuale film altrettanto bello (e per i fan ciò che sarebbe potuto essere è sempre più interessante di ciò che invece è stato) ma di certo non faranno che alimentare i dibattiti sul film di JJ Abrams.

