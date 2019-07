Star Wars: il cofanetto 4K della saga degli Skywalker in arrivo nel 2020?

Il prossimo dicembre debutterà nei cinema di tutto il mondo Star Wars: L'ascesa di Skywalker, il capitolo della storyline principale di Guerre Stellari conosciuta appunto come la Saga degli Skywalker.

Stando ad un nuovo report di The Digital Bits, Disney e Lucasfilm hanno intenzione di pubblicare la versione 4K Ultra HD di tutti e 9 i film della saga in uno speciale cofanetto - dal primo storico capitolo uscito nel 1997 all'atteso finalissimo diretto da J.J. Abrams.

Il 2020 sembra l'anno giusto per due motivi: primo di tutto verrà distribuita la versione 4K de L'ascesa degli Skywalker così come è stato fatto per Star Wars: Gli Ultimi Jedi e Solo: A Star Wars Story, e poi perché il prossimo anno L'Impero Colpisce Ancora celebrerà il quarantesimo anniversario.

In attesa di un annuncio ufficiale da parte della Disney, dando comunque per scontato l'arrivo in futuro di una versione speciale contenente l'intera Saga degli Skywalker, viene da chiedersi se nel cofanetto verranno inserite anche le versioni originali dei primi tre film di Star Wars, che come sappiamo negli anni hanno subito ingenti modifiche soprattutto sul piano degli effetti visivi - ne è esempio la prima apparizione di Jabba the Hutt in Una Nuova Speranza.

