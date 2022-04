Star Wars, i nuovi cofanetti 4K di Disney sono incredibili: tutti i contenuti speciali!

Star Wars, la leggendaria saga cinematografica di Lucasfilm, è disponibile da oggi 15 aprile in una nuova edizione da collezione che permetterà ai fan di rivedere tutti gli episodi con la perfezione e la potenza del formato 4K UHD.

La raccolta è composta da tre diversi box set in edizione limitata che racchiudono le tre iconiche trilogie: la trilogia prequel che dà inizio all’avventura spaziale di Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi, la trilogia originale in cui gli eroi guidatati da Luke, Leia Organa e Han Solo si ribellano all'Impero per salvare la Galassia e la trilogia sequel con gli eredi dei protagonisti originali e il finale della saga della famiglia Skywalker, iniziata con il film acclamato dalla critica e divenuto un campione di incassi Star Wars Il risveglio della Forza di JJ Abrams.

Oltre alle scene dei film da vedere e rivedere, i box set includono anche tutti i contenuti extra di ciascun titolo, tra cui le scene eliminate ed estese, le interviste ai protagonisti, i documentari esclusivi e tanti altri approfondimenti con il cast e i filmmaker per ripercorrere la storia di Star Wars dalle origini a oggi. Qui sotto vediamo insieme tutti i contenuti speciali, mentre in calce all'articolo potete trovare le immagini dei tre cofanetti:

La Minaccia Fantasma – Episodio I

Conversazioni: Doug Chiang guarda indietro

Scoperte dall'interno: modelli e miniature

George Lucas sulla rivoluzione digitale

Documentario: L'inizio

La corsa di sgusci: montaggio cinematografico

Scene tagliate ed estese

Interviste

L'Attacco dei Cloni – Episodio II

Conversazioni: suoni nello spazio

Scoperte dall'interno: costumi svelati

L'arte de L'attacco dei cloni

Documentario: Dai pupazzi ai pixel - i personaggi digitali in Episodio II

Documentario: I film non vengono distribuiti, scappano

Episodio II: analisi del montaggio degli effetti visivi

Scene tagliate ed estese

Interviste

La Vendetta dei Sith – Episodio III

Conversazioni: lo Star Wars che quasi fu

Scoperte dall'interno: ologrammi ed errori

Scene tagliate ed estese

Interviste

Una Nuova Speranza – Episodio IV

Conversazioni: creazione di un universo

Scoperte dall'interno: armi e la prima spada laser

Contenuti storici

Trailer di lancio di Star Wars

Scene tagliate ed estese

Interviste

L'impero Colpisce Ancora – Episodio V

Conversazioni: le interviste perdute

Scoperte dall'interno: mascherini svelati

Una conversazione con i Maestri

Dennis Murren: come camminano i Camminatori

Scene tagliate ed estese

Interviste

Il Ritorno dello Jedi – Episodio VI

Conversazioni: Gli effetti speciali

Scoperte dall'interno: i suoni di Ben Burtt

Scene tagliate ed estese

Interviste

Il Risveglio della Forza – Episodio VII

Segreti de Il Risveglio della Forza

Il Risveglio della Storia: La Lettura a Tavolino

Creazione delle Creature

Costruzione di BB-8

Progetto di Battaglia: Il Combattimento nella Neve

ILM: La Magia Visiva della Forza

John Williams: La Settima Sinfonia

Scene eliminate

Forza per il Cambiamento

Gli Ultimi Jedi – Episodio VIII

Il Regista e i Jedi

L'Equilibrio della Forza

L'Analisi delle Scene

Andy Serkis Live! (Solo per Una Notte)

Scene tagliate ed estese

Interviste

L'Ascesa di Skywalker – Episodio IX

L'eredità di Skywalker

Pasaana: creare l'inseguimento degli speeder

Alieni nel deserto

D-O: chiave del passato

Warwick e figlio

Cast di creature

Vi ricordiamo che l'universo di Star Wars è disponibile anche su Disney Plus, dove tra poche settimane esordirà anche la nuova serie Obi-Wan Kenobi, che mostrerà l'atteso ritorno di Ewan McGregor e Hayden Christensen nei panni di Obi-Wan e Darth Vader dopo i tragici eventi de La vendetta dei Sith. Per altri approfondimenti recuperate l'emozionante trailer ufficiale di Obi Wan Kenobi.