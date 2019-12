Star Wars e Coca-Cola insieme per celebrare l'uscita di The Rise of Skywalker

La Coca-Cola celebrerà l'attesissima uscita di Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker con un'edizione limitata della celebre bevanda e un viaggio a tema con destinazione Los Angeles.

Il film co-scritto e diretto da JJ Abrams, in arrivo nelle sale italiane da mercoledì 18 dicembre, sarà accompagnato da una Coca-Cola limited edition dedicata alla saga creata da George Lucas e destinata a tutti i suoi appassionati. Prima del loro ultimo scontro sul grande schermo, i due protagonisti Rey e Kylo Ren si fronteggiano sulla lattina di Coca-Cola Zero Zuccheri da 150ml, che sarà disponibile sugli scaffali fino alla fine del 2019.

La limited edition dedicata a Star Wars: L’Ascesa di Skywalker è anche un'occasione imperdibile per tutti i fan che vogliono arricchire la collezione di oggetti di culto dedicati al racconto della galassia lontana lontana.

Inoltre, grazie al concorso valido fino al 31 dicembre 2019, Coca-Cola porterà due persone a Los Angeles per un viaggio ispirato totalmente al mondo di Star Wars: acquistando una confezione da 6 mini-lattine da 150ml di Coca-Cola Zero Zuccheri in edizione limitata, sarà possibile partecipare all'estrazione e vincere il premio in palio sul sito https://www.coca-cola.it/.

Qui sotto, se volete, potete dare un'occhiata alla lattina limited edition.