Star Wars, clamoroso: Kevin Feige alla guida con Taika Waititi per il nuovo film!

Il nuovo film di Star Wars è stato annunciato solo da pochi giorni, ma ha già attirato su di sé l'attenzione del fandom della saga: del film si sa ancora poco e nulla, ma è di qualche ora fa la notizia del coinvolgimento di uno dei nomi di maggior peso della scuderia Disney.

Si tratta di Kevin Feige, il presidente dei Marvel Studios! Pare, infatti, che ci sarà proprio lui ad occuparsi della produzione del film che vedrà Taika Waititi posizionarsi dietro la macchina da presa per narrare nuove avventure ambientate nell'universo di George Lucas.

Se Waititi ha già maturato una sua esperienza con il franchise grazie a The Mandalorian, per Feige si tratta di qualcosa di completamente nuovo: il buon Kevin è sempre rimasto in orbita Marvel, con i risultati del suo operato che sono sotto gli occhi di tutti.

Chissà che, proprio da questo punto di vista, Feige non sia l'uomo giusto per rilanciare la saga cinematografica dopo le critiche ricevute dall'ultima trilogia: il boss di Marvel Studios sa bene come portare avanti un universo cinematografico, e le sue idee potrebbero risultare fondamentali anche in questo caso.

Pare, intanto, che Akira e Thor: Love and Thunder possano venir rallentati proprio dalla produzione dello Star Wars di Waititi; alcuni fan, invece, fantasticano su un possibile ritorno di Han Solo in Star Wars.