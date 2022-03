Star Wars, clamoroso: Damon Lindelof di Lost e Watchmen sta scrivendo un nuovo film?

Dopo aver dominati il panorama del piccolo schermo con The Mandalorian, Vision e The Book of Boba Fett, l'universo di Star Wars guarda al ritorno sul grande schermo e a quanto pare lo fa con uno dei più acclamati sceneggiatori sulla piazza, Damon Lindelof.

Stando a quanto riportato in esclusiva da Jeff Sneider di The Ankler, infatti, il creatore di Lost, The Leftovers e Watchmen sta lavorando ad un film di Star Wars ambientato nella galassia lontana, lontana. Sneider ha twittato: "ESCLUSIVA tramite The Ankler: ho sentito che Damon Lindelof, il creatore di Watchmen e co-creatore di Lost e The Leftovers sta lavorando ad un nuovo film di Star Wars"

Nel suo podcast, inoltre, Sneider precisa di non essere a conoscenza della trama del film né dell'argomento o dell'ambientazione del soggetto, e afferma anche di non sapere se al momento sono coinvolti anche altri sceneggiatori o registi. Continueremo a monitorare la situazione nei prossimi giorni e settimane, dunque vi consigliamo di rimanere sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

Vi ricordiamo che i fan di Star Wars sono tutti i attesa del debutto della nuova serie Obi Wan Kenobi, che uscirà in esclusiva su Disney Plus a partire dal 25 maggio prossimo. Inoltre, recentemente si è parlato anche di Jon Watts in trattative per dirigere Hugh Republic, una nuova serie tv di Star Wars attualmente in sviluppo per la piattaforma di streaming on demand e ambientata nella cosiddetta epoca dell'Alta Repubblica.

Cosa vi aspettate dal futuro di Star Wars dopo la conclusione della saga degli Skywalker? Ditecelo nei commenti!