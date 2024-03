Star Wars, Christopher Walken svela:'Ho fatto il provino per Han Solo'

A decenni dall'uscita nelle sale del primo film che inaugurò la futura leggenda di Star Wars, gli aneddoti intorno alla lavorazione del film non finiscono mai. Sono tante le star più o meno conosciute che parteciparono ai provini per i ruoli principali. Tra di loro anche un futuro veterano di Hollywood, Christopher Walken.

Attualmente Walken è al cinema nei panni dell'Imperatore Shaddam IV nel film di Denis Villeneuve: leggete la nostra recensione di Dune - Parte due.



L'attore è stato intervistato da Vanity Fair e ha svelato di aver partecipato al provino per il ruolo di Han Solo, leggendo il copione insieme ad un'altra giovanissima futura star.



"Credo fosse per Han Solo. Sì, ho fatto il provino. E se non sbaglio, la mia partner al provino, credo sia vero, era Jodie Foster... Mi pare che abbiamo fatto un test sullo schermo. Non sono sicuro che di aver fatto una scena. Forse ci siamo soltanto seduti di fronte alle telecamere di quei tempi, quelle vecchie. Ho fatto il provino per Star Wars ma lo hanno fatto anche circa 500 altri attori. C'erano molte persone che lo facevano" ha spiegato Walken.

Jodie Foster parlò al Tonight Show del provino per la principessa Leia:"Ne stavano cercando una più giovane ma avevo un impegno, stavo girando un film Disney e non volevo rinunciarvi perché ero già sotto contratto... E hanno fatto un lavoro straordinario [riferendosi a Carrie Fisher]. Non so quanto brava sarei stata io, forse avrei avuto un taglio di capelli diverso. Forse avrei optato per un ananas".

In 'tema casting', Hayden Christensen era convinto di perdere con Leonardo DiCaprio per il ruolo di Anakin.