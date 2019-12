Star Wars, per Chris Terrio il mistero dei genitori di Rey è ancora da risolvere

Nel corso di una recente intervista con Rolling Stone Chris Terrio, sceneggiatore premio Oscar per Argo che ha scritto Star Wars: The Rise of Skywalker insieme a JJ Abrams, ha parlato del misterio dei genitori di Rey.

Se siete fra coloro che non hanno apprezzato le rivelazioni ideate da Rian Johnson per The Last Jedi, non temete, perché sembra che Episodio IX possa offrire una sorta di correzione di rotta.

"Questa è una cosa davvero interessante che ha fatto Rian. È una democratizzazione di Star Wars, secondo cui il tuo lignaggio e il tuo sangue non determinano necessariamente chi sei e il tuo passato non determina il tuo futuro. Ma abbiamo preso quelle provocazioni come idee che potremmo affrontare e speriamo di ampliare questo concetto nel nostro film, perché non penso che sia una dialettica dell'una o dell'altra, in cui o vieni dal nulla o sei nato predestinato. C'è un sacco di spazio in mezzo."

Terrio ha continuato spiegando che le parole di Kylo Ren sui genitori di Rey offrono soltanto il punto di vista del personaggio di Adam Driver, ma in realtà non è detto che per quello di Daisy Ridley le cose siano identiche.

"Sto cercando di non rivelare alcun punto della trama" ha continuato Terrio. "Diciamo che c'è una sorta di nodo gordiano nella mia lingua. Penso che siano idee davvero valide quelle che Rian ha presentato, ma qualsiasi serie di film, specialmente in una trilogia, è come una conversazione composta da tesi, antitesi e sintesi. Se Force Awakens pone la domanda su chi è Rey e da dove viene, e poi The Last Jedi ha risposto in un certo modo, si spera che The Rise of Skywalker prenderà quelle due idee e creerà una terza via.”

Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'impatto di George Lucas sulla nuova trilogia e al nostro Everycult su Il Risveglio della Forza.