Star Wars, Chris Evans vorrebbe un ruolo nel franchise: 'farei qualsiasi cosa'

Un ritorno di Chris Evans nel Marvel Cinematic Universe potrebbe non essere propriamente immediato, ma questo non significa che l'ex Capitan America abbia concluso la sua esperienza con i grandi franchise. Al contrario, l'attore ha chiarito in una nuova intervista che si unirebbe volentieri all'universo di Star Wars.

Durante l'intervista è stato sottolineato che l'attore sta effettivamente ancora lavorando con Disney: infatti, dopo i molti anni nel MCU, l'attore ha dato voce al protagonista nel film sul Buzz di Toy Story, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Lightyear. In poche parole, la star potrebbe trovare un ruolo in Star Wars per non farsi mancare nulla!

"Sì, perché non c'è Star Wars? Dio, mi piacerebbe essere in Star Wars!" ha detto in risposta a MTV. "Farei qualsiasi cosa: anche solo uno Stormtrooper, sarei entusiasta." In seguito ha aggiunto una preferenza, dicendo: "Sì, sceglierò un Wookie però. Va bene. Mettimi dentro. Lo farò".

Con tutti i film che sono in lavorazione, tra i quali un progetto di Star Wars di Taika Waiititi, portare una grande star del calibro di Chris Evans nel franchise non sembrerebbe essere una scelta così strana per Disney. Star Wars è pieno di grandi cameo e perfino la star di Bond, Daniel Craig, ha interpretato uno Stormtrooper.

Per concludere, vi lasciamo con le ultime dichiarazioni di Chris Evans, che tornerebbe nel MCU come Torcia Umana e non come Cap.