Star Wars, sarà Chloe Zhao la regista del film prodotto da Kevin Feige?

Dopo l'Oscar vinto con un film intimista come Nomadland, Chloe Zhao sembra aver definitivamente spiccato il volo verso le grandi produzioni: Gli Eterni ha permesso alla regista di interfacciarsi per la prima volta con un franchise colossale come il Marvel Cinematic Universe, ma nel suo futuro potrebbe profilarsi l'ombra dell'universo di Star Wars.

Già nelle scorse settimane Zhao si era detta pronta a lavorare con Kevin Feige nell'ambito di un progetto relativo al franchise ideato da George Lucas: Feige, come sappiamo, sarà alla produzione proprio di uno dei prossimi film di Star Wars, capitolo attualmente ancora senza un titolo e, soprattutto, senza regista.

Proprio in questo frangente potrebbe dunque saltar fuori il nome della regista de Gli Eterni: secondo alcuni rumor, infatti, Disney starebbe pensando proprio a Chloe Zhao come regista del film di Star Wars prodotto da Kevin Feige, ipotesi che alla nostra, stando alle sue recenti dichiarazioni, non dispiacerebbe di certo.

Le voci in questione sono state rilanciate da un po' di testate, ma sono ancora in là dal trovare conferma: vedremo nei prossimi tempi, dunque, se ci saranno sviluppi da riportare. Voi, intanto, fateci sapere nei commenti il vostro parere al riguardo! Grande schermo a parte, nel frattempo, altri rumor parlano di una serie su Darth Maul in preparazione.