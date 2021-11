Star Wars, Chloé Zhao non dirigerà il prossimo film prodotto da Kevin Feige

L’universo di Star Wars è in grande espansione, come sappiamo c’è un film in arrivo nel 2023 con Taikia Waititti e Kevin Feige nel progetto e negli ultimi giorni si sono fatte insistenti le voci secondo cui la regista di Eternals Chloé Zhao avrebbe diretto la pellicola, tuttavia gli addetti ai lavori smentiscono questi rumors.

Per quanto riguarda il progetto Star Wars di Feige, c'è la possibilità che venga ritardato, poiché le riprese di Star Wars Rogue Squadron sono state posticipate a tempo indeterminato. C'è molta segretezza intorno al prossimo film e alcuni fan sarebbero stati felici di vedere Chloe Zhao riunirsi con Kevin Feige per il suo progetto di Star Wars dopo Eternals.

Tuttavia, The Hollywood Reporter conferma che Zaho non è collegata a nessun prossimo film di Star Wars in questo momento. Ovviamente, gli insiders potrebbero sbagliarsi, ma se Chloé Zhao era davvero in trattative per Star Wars, ora non lo è più, il che è probabilmente dovuto al fatto che Eternals è stato un enorme fallimento per la Disney.



Il boss della Marvel non si è mai lasciato andare troppo riguardo al suo film di Star Wars. Le notizie più recenti risalgono ad un’intervista rilasciata a Variety all’inizio dell’anno: “Non sono cose che abbiamo ufficialmente annunciato o in cui siamo entrati. Quindi, basti dire che il focus è su tutto il numero di cose Marvel su cui stiamo lavorando. Il cosa, dove, quando e come di quel film di Star Wars, non lo so. Sono eccitato per Il libro di Boba Fett, e lo spettacolo "Rogue One, e lo spettacolo di Obi-Wan, e il film di Patty e il film di Taika. Dopo Thor: Love and Thunder, ovviamente.”

Vi sarebbe piaciuto vedere Zhao alla regia di un film di Star Wars? Fatecelo sapere nei commenti!