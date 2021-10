Star Wars, Chloé Zhao da Marvel a Lucasfilm per il suo nuovo progetto? Parla la regista

Grazie all'avvento di Disney+, sempre più prodotti a tema Marvel e Star Wars stanno vedendo la luce, e sempre più registi hanno ormai modo di immergersi in uno di (o anche tutti e due) questi universi. E la prossima a spuntare entrambe la caselle potrebbe essere Chloé Zhao?

Non sorprende più nessuno, ormai, vedere produttori, registi, attori e sceneggiatori fare la spola da una parta all'altra dei maggiori franchise della cultura pop/nerd (prendiamo ad esempio la mente dietro Iron Man e The Mandalorian Jon Favreau o il regista di Thor e il nuovo film di Star Wars Taika Waititi), ma chissà che presto non avvenga un altro di questi passaggi.

La regista di Eternals Chloé Zhao avrebbe infatti rilasciato delle dichiarazioni che lascerebbero a intere un interesse verso la guida di un progetto ambientato in una galassia lontana lontana durante una delle sue ultime interviste.

"Hmmm. Devo essere molto cauta nel rispondere qui" premette commentando la possibilità di dirigere un film o una serie a tema Star Wars con i microfoni di Empire "Si. Diciamo semplicemente che si tratta di un mondo per cui ho così tanto rispetto e venerazione, perché è stato una parte estremamente importante della mia vita".

Sembra dunque che, se dovesse capitare l'opportunità, la regista valuterebbe con molta attenzione, ma gradirebbe senz'altro l'idea.

E questa, onestamente, sembra più che una semplice possibilità, considerando che lo stesso Presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha detto che Chloé Zhao è capace di far tutto, includendo nel discorso anche Star Wars.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere la Zhao al timone di un film o una serie/episodio di una serie di Star Wars? Fateci sapere nei commenti.