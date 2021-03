Star Wars, chi vincerebbe in uno scontro tra Yoda e Darth Vader?

Nel corso dei nove film di Star Wars (senza contare serie animate e live-action, fumetti e quant'altro) abbiamo assistito ad un'infinità di scontri che definire epici sarebbe sicuramente riduttivo: mai, però, abbiamo visto darsi battaglia in prima persona Darth Vader e Yoda.

Ma chi avrebbe la meglio in uno scontro di questo livello? La risposta, ovviamente, è tutt'altro che scontata: stiamo parlando di due tra i personaggi più potenti, se non i più potenti in assoluto dell'universo di Star Wars, roba insomma da far tremare la galassia intera.

Ai punti, però, la bilancia sembra pendere leggermente a favore di Yoda: per quanto il Maestro non disponga forse dell'incredibile predisposizione naturale di Anakin, dalla sua ci sono anni e anni di addestramento al controllo e alla disciplina, aspetti nel quale il padre di Luke peccherà sempre a causa della sua propensione a cedere alle lusinghe dell'istinto e delle emozioni.

La musica non cambia per quanto concerne le spade laser: Vader ha dalla sua un'abilità fuori dal comune, ma nel corso della saga nessuno ci è sembrato neanche lontanamente avvicinarsi alla destrezza del nostro Yoda con le lightsaber. Insomma, sappiamo di prenderci una grossa responsabilità ad asserire ciò, ma se dovessimo scommettere sul risultato di uno scontro simile punteremmo probabilmente su Yoda i nostri proverbiali 2 centesimi. E voi, cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti! A proposito di Vader, intanto: ecco i motivi per cui Anakin non diventò mai un Maestro Jedi.