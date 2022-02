Star Wars, chi saranno i protagonisti della prossima saga al cinema?

Tutti attendono ormai da tempo l'uscita di Rogue Squadron, prossimo film di Star Wars che sarà diretto da Patty Jenkins. Poche sono le informazioni che abbiamo sulla pellicola, in arrivo nel 2023, e molti si sono chiesti: chi saranno i protagonisti della prossima saga? Ecco cosa ne pensano i fan.

Secondo quanto riportato il film in arrivo introdurrà tanti nuovi personaggi che costituiranno una nuova generazione di piloti, ma ci saranno anche diversi ritorni. Sembrano infatti quasi confermati i personaggi principali della trilogia sequel, che potrebbero coinvolgere anche il Kylo Ren di Adam Driver, che ha parlato della possibilità di un ritorno in un progetto futuro del franchise.

Se ricordate nel videogioco la squadra originale è formata da Luke Skywalker, Wedge Antilles, Dak Ralter, Wes Janson, Zev Senesca, Derek ("Hobbie") Klivian. Ci si chiede se qualcuno di loro sarà presente anche nel film. Una cosa è certa: ci sarà molta novità, e questo segnerà sicuramente un nuovo inizio per il mondo di Star Wars.

Ovviamente molti si chiedono se fra i protagonisti della prossima trilogia potrebbero esserci anche dei personaggi provenienti dalle serie TV uscite e in arrivo. Basti pensare ai membri del cast di The Mandalorian, The Book of Boba Fett o Ahsoka, la quale secondo Filoni avrà un ruolo importante in futuro: la scelta non sembra mancare.

Voi quali personaggi vorreste come protagonisti della prossima trilogia? Fatecelo sapere nei commenti!