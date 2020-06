Star Wars, chi è il padre di Darth Vader? Proviamo a chiarire un mistero della saga

Una delle scene cardine dell'intera saga di Star Wars è quella in cui scopriamo che Darth Vader è il padre di Luke Skywalker, e anche la rivelazione che Han Solo è il padre di Kylo Ren è alla base della trilogia sequel. Non esiste, invece, una scena altrettanto potente che riveli le origini di Anakin Skywalker, il "prescelto".

Da quello che si è visto sullo schermo, sappiamo solo, come gli dice sua madre Shmi Skywalker, che Anakin "non ha un padre". Le cose si sono ulteriormente complicate con l'acquisto del franchise Star Wars da parte della Disney, nel 2014, che decise di eliminare gran parte delle storie dell'universo espanso raggruppandole sotto l'etichetta Legends.

Possiamo provare ad acquisire qualche informazione in più grazie al romanzo "apocrifo" Darth Plagueis, ambientato prima degli eventi della trilogia prequel. Scopriamo così che il Signore Oscuro Darth Plagueis, realizzando l'ossessione della sua vita, riuscì a usare il Lato Oscuro della Forza per manipolare la vita e la morte, come in seguito il suo allora apprendista Darth Sidious avrebbe promesso di insegnare ad Anakin nell'episodio III di Star Wars, La Vendetta dei Sith.

La Forza si ribellò a un tale abuso, e i Midichlorian concepirono così il bambino che avrebbe riportato equilibrio nella Forza: per l'appunto Anakin Skywalker, il futuro Darth Vader.

Si può così affermare che l'Imperatore Palpatine, l'antagonista alla base di tutti i nove Episodi della saga cinematografica, abbia avuto in qualche modo un ruolo nella nascita del bambino, e sarebbe tutto sommato una circostanza appropriata.

