Star Wars, chi era il maestro di Yoda? Tutto sulle origini del potente jedi

Star Wars ci ha recentemente insegnato che gli esseri della misteriosa razza di cui fa parte Yoda nascono con una naturale predisposizione all'utilizzo della Forza: preso atto di ciò, anche i nostri amici dalle orecchie a punta hanno bisogno di essere addestrati, proprio come accaduto a Yoda stesso ben prima di conoscere Luke Skywalker.

Nel corso della saga non ne sentiamo mai parlare, ma è ovvio che anche Yoda abbia avuto un maestro: pur non apparendo mai in film o serie TV appartenenti al franchise, l'essere responsabile dell'educazione del potentissimo jedi alla Forza porta il nome di N'Kata Del Gormo, ed è figlio di un'idea esterna non solo alla mente di Lucas, ma addirittura a quelle degli addetti ai lavori in generale.

La figura di N'Kata del Gormo, infatti, fu ideata dal fan Chuck Hamilton, che la presentò per un concorso indetto dalla rivista Star Wars Galaxy Magazine: la storia originale prevedeva che questi istruisse Yoda proprio su Dagobah, versione poi negata dallo stesso Lucas (secondo il canone Yoda sarebbe arrivato su Dagobah solo molto tempo dopo).

La versione ufficiale vede quindi Yoda schiantarsi su un pianeta sconosciuto sul quale incontra, appunto, N'Kata, che riconoscendone l'enorme potenziale decide quindi di prenderlo sotto la sua ala protettrice. E voi, conoscevate questa storia? Fatecelo sapere nei commenti! Maestro di Yoda a parte, intanto, ecco altre idee che furono scartate da George Lucas per la trilogia prequel di Star Wars.