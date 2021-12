Star Wars, chi è il Jedi preferito di Simu Liu? Risponde l'attore

Simu Liu, protagonista di Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli è un grandissimo fan di Star Wars e nell’episodio più recente di Hot Ones di First We Feast, ha approfondito la sua interpretazione dell'Ordine Jedi svelando anche chi è il suo preferito.

Quando gli è stato chiesto del suo Jedi preferito, l'attore canadese è entrato nei dettagli descrivendo anche ciò che pensa dell'antico ordine dei Jedi:



"Il mio preferito deve essere Qui-Gon Jinn. Guarda, l'intera idea dei Jedi durante la Vecchia Repubblica..se guardi quelle scene del Consiglio in cui tutti sono così bloccati. Sono tutti tipo, 'Queste sono le regole. Non infrangiamo mai le regole.' E tra l'altro è anche molto ipocrita perché si suppone che i Jedi non vogliano il potere. Dicono: "Non abbiamo sete di potere". E c'è letteralmente un Consiglio che sovrintende a tutto. Comunque, adoro il fatto che Qui-Gon sia un po' anticonformista. Non gli interessa. È tipo, 'Scusa, addestrerò questo ragazzo.' E alla fine quel ragazzo crescerà per diventare Darth Vader e rovesciare l'intera Repubblica. Ma ancora, devi ammirarlo perché riesce a vedere attraverso l'ipocrisia dell'Ordine Jedi. Pensano di essere i bravi ragazzi. Sono tipo, "Oh sì, siamo così bravi". Ma in un certo senso sono davvero gli strumenti della loro stessa fine”.



Qui-Gon è stato davvero l'unico maestro Jedi libero di pensare che ha preso in mano la situazione e ha ignorato i pregiudizi dell'Ordine Jedi. Siete d’accordo con la visione di Simu Liu sull'ipocrisia dell'Ordine Jedi? Fatecelo sapere nei commenti e non perdetevi la nostra recensione di Shang Chi.

Per quanto riguarda Star Wars, l’universo è davvero in grane espansione e la prossima serie che ci riporterà nella galassia lontana lontana è The Book of Boba Fett che debutterà il 29 dicembre su Disney+. Date un'occhiata all'ultimo poster di The Book of Boba Fett in attesa del primo episodio!