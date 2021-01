Star Wars, chi balla meglio tra Oscar Isaac e Adam Driver? Risponde Daisy Ridley

Archiviata la trilogia sequel di Star Wars di cui è stata la protagonista assoluta, Daisy Ridley si è abbandonata a un'intervista dal sapore leggero volta a scoprire alcune delle curiosità più divertenti legate ai protagonisti degli ultimi tre film della saga. La Ridley ha anche risposto a domande riguardanti la sfera romantica dei personaggi.

Alcune domande chiedevano ad esempio all'attrice chi preferisse come ballerino in un ipotetica sfida tra Oscar Isaac e Adam Driver e i loro rispettivi personaggi della saga di Star Wars. "Oscar conosce i passi, quindi direi - senza offesa - Poe Dameron", ha risposto la Ridley a Tatler quando le è stato chiesto di scegliere tra uno dei due.

Recentemente l'attrice si è scagliata contro il comportamento di alcuni addetti ai lavori dei set su cui ha lavorato: "Mi è stato detto che sono intimidatoria. Fu in Chaos Walking. Mi stavano facendo i capelli, mi facevo mettere la parrucca. Ricordo di aver pensato 'Dio, dovrei essere più piccola? Dovrei essere più tranquilla?'. Mi hanno anche definita aggressiva. La mia energia è 'piuttosto aggressiva'. Quello era accaduto durante un incontro con un regista".

Nell'intervista l'attrice ha raccontato anche il suo rapporto con la fama conseguente a Star Wars: "Quando ho accettato di recitare nella saga non c'era nulla nel mio contratto che diceva 'Si parlerà della sua vita privata'. Si era arrivati al punto in cui mi ero resa conto che così tanti dettagli della mia vita erano pubblici. Le persone conoscevano il nome di mia madre, di mio padre, il lavoro delle mie sorelle. E ho pensato sarebbe stato bello poter avere qualcosa solo per me, che non fosse condiviso con nessuno. Ho semplicemente pensato che preferivo mantenere separate la mia vita privata e quella professionale".

