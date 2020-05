Star Wars, ecco chi sono i 7 Jedi più forti della saga!

Non ci sarebbe Star Wars senza i cavalieri Jedi: i paladini difensori della Repubblica prima e oppositori di Impero e Primo Ordine dopo (quei pochi di loro rimasti in vita, s'intende) fanno parte con le loro spade laser di quegli elementi distintivi di una delle saghe più famose di sempre.

Ne abbiamo visti tanti, nel corso di ben 9 film più spin-off vari: anche senza metter mano a universo espanso, serie TV, fumetti e così via possiamo comunque citare in ordine sparso nomi come Luke Skywalker, Anakin Skywalker, Qui-Gon Jinn, Yoda, Obi-Wan Kenobi, Mace Windu fino a giungere all'ultima arrivata Rey.

Tirarne fuori una classifica è tutt'altro che facile: noi, però, ci abbiamo voluto provare con questo video, che trovate in alto, e che potete guardare anche sul canale You Tube di Everyeye Plus.



Fateci sapere se sarete d'accordo con le posizioni assegnate! Nel frattempo, è stato da poco ufficializzato un nuovo film di Star Wars firmato da Taika Waititi; lo scorso maggio, inoltre, anche celebrità come Brie Larson hanno festeggiato lo Star Wars Day.