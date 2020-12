Star Wars, Chewbacca canta Jingle Bells e vi augura un felice Natale

Da una Galassia lontana lontana ci arrivano gli auguri di Chewbacca, che canta allegramente una delle più popolari canzoni natalizie: l'intramontabile Jingle Bells.

Joonas Suotamo alias il Chewbacca dei nuovi film di Star Wars ha voluto augurare a tutti i fan della saga un felice Natale con una performance canora davvero degna di nota.

"Hey, come va gente? Qui Joonas" "Volevo solo prendermi un momento per augurare a tutti un fantastico Natale e delle felici feste, e soprattutto un anno migliore per il 2021. Speriamo che sia ancora ancor meglio di quello che ci auguriamo, perché il 2020 è stato... Beh, diciamo difficile per tutti noi" ha esordito in un video condiviso su Twitter, per poi lasciar spazio all'esibizione.

"Volevo anche cantarvi una canzone per celebrare lo Spirito del Natale" annuncia, partendo a suon di Jingle Bells, ma nella lingua parlata (anzi cantata) da Chewie, lo Shyriiwook "Spero che vi sia piaciuta la versione di Chewie di Jingle Bells. È uno dei brani più popolari su Kashyyyk. La mandano in ogni stazione radio, e forse anche un po' troppo spesso, direi. Forse per questo Natale manderanno anche altri brani natalizi".

"Grazie mille e che la Forza sia con voi. Vi auguro il meglio per le vostre vacanze in casa e ci vedremo molto presto" conclude.

E a proposito di Star Wars e di Natale, se non lo avete ancora visto su Disney+ trovate anche il nuovo Lego Star Wars Christmas Special, per delle feste davvero spaziali.