Star Wars, confermata una teoria su Snoke... ma solo in parte!

Il character designer e scultore di Star Wars, Ivan Manzella, ha svelato alcune informazioni che danno credito ad una fan theory sul Leader Supremo Snoke. Manzella ha progettato e creato Snoke quindi si tratta di una fonte davvero autorevole. L'artista ha parlato della concezione estetica del personaggio. Ecco le sue parole sul personaggio.

"J.J. Abrams ha menzionato una bambola di Racconti del brivido. Quindi l'ho basato su Peter Cushing... quando ho fatto il modello, ci sono elementi nello zigomo e nel profilo. Non doveva essere Cushing ma era il mio riferimento per Racconti del brivido" ha dichiarato Manzella al podcast Force Material.



Dopo l'uscita del primo capitolo della trilogia sequel - su Everyeye trovate la recensione di Il risveglio della Forza - i fan erano disperatamente alla ricerca di indizi sull'ispirazione che ha portato alla creazione di Snoke e tra le varie ipotesi emerse figurava anche quella che una base di partenza fosse il volto di Peter Cushing, che ha interpretato il Grand Moff Tarkin.

Dal momento che la morte di Tarkin non è stata esplicitata sullo schermo in Una nuova speranza, la teoria ipotizzava che potesse essere sfuggito alla Morte Nera e in seguito diventato il villain della trilogia sequel.

Non è andata così, probabilmente, ma Manzella ha confermato una parte delle supposizioni dei fan che legavano Tarkin a Snoke.

Un altro indizio al quale erano affezionati i fan erano il background militare di Tarkin e la sua esperienza con Darth Vader in relazione a Kylo Ren.



