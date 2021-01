Star Wars: una celebre teoria tra Yoda e R2-D2 confermata ufficialmente

Oltre alla saga cinematografica e a tutti i progetti audiovisivi collegati all'universo di Star Wars non bisogna scordare l'esistenza anche dei volumi cartacei che provano a far luce su alcuni coni d'ombra disseminati nella saga e prova a renderli canonici adesso che la Lucasfilm è in mano a Disney. L'ultimo volume è From a Certain Point of View.

Come si apprende dal capitolo The First Lesson tratto da From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back scritto da Jim Zub, questi affronta l'arrivo di Luke Skywalker e R2-D2 su Dagobah ma dal punto di vista di Yoda. Una celebre teoria che va avanti fin dall'uscita in sala della trilogia prequel voleva a tutti i costi che il grande maestro Jedi fosse a conoscenza dell'identità del droide, dato che entrambi si erano già incontrati in passato, quindi prima degli eventi de L'Impero Colpisce ancora. A dispetto di ciò, comunque, i due personaggi non sembrano riconoscersi durante le sequenze del film, ma il volume conferma che i due sono a conoscenza della reciproca identità.

"Muovendosi attentamente tra la palude e nascosto dalla nebbia, Yoda intravide il ragazzo e il suo droide mentre spacchettavano le loro provviste. Nonostante il droide fosse ricoperto di alghe, sporco, e pieno di fluido, la sua forma e i suoi blip familiari erano ancora perfettamente riconoscibili. R2-D2. Ovviamente, il ragazzo aveva il vecchio droide di Anakin con sé. Una certa ciclicità del destino non sorprendeva più un Jedi di 900 anni".

Il fatto che Yoda riconosca subito il droide rivela fin da questo momento che Luke è il figlio di Anakin Skywalker molto prima che questa rivelazione venga espressa nel corso del film.

