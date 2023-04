Star Wars Celebration, scelta la location per l'edizione del 2025!

Al termine dell'edizione 2023 della Star Wars Celebration sono state annunciate le date del prossimo appuntamento con l'evento dedicato al mondo creato da George Lucas, che non tornerà prima del 2025. Oltre alle date è stata comunicata ufficialmente anche la location della prossima edizione dell'atteso show.

Dopo il grande successo di Londra, Star Wars Celebration si sposta in Giappone. L'annuncio ufficiale è stato dato dall'account Twitter di Star Wars, confermando la mancata organizzazione dell'evento nel 2024.



La prossima edizione si svolgerà per tre giorni, dal 18 al 20 aprile, al Makuhari Messe Convention Center di Tokyo; si tratta della seconda edizione che si svolge in Giappone dal suo esordio, che fu proprio nella capitale nipponica.



Chiaramente, nulla si sa sul prossimo evento, anche perché sono freschissime le notizie degli ultimi giorni rese note a Londra.

Ci saranno tre nuovi film di Star Wars in live action per la regia di Dave Filoni, James Mangold e Sharmeen Obaid-Chinoy, con il ritorno di Daisy Ridley nei panni di Rey Skywalker dopo esser stata protagonista dei tre criticati film della saga sequel, da Il Risveglio della Forza in poi.



Inoltre, sono state pubblicate diverse anticipazioni sulle serie tv, come il trailer di Ahsoka e quello di Skeleton Crew.

Il futuro di Star Wars sarà ricco di progetti e i fan non vedono l'ora di scoprire le nuove avventure che ha in serbo Lucasfilm.