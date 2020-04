Star Wars Celebration, l'evento annuale si farà? Gli ultimi aggiornamenti

In tutto il mondo festival, raduni ed eventi vari stanno soffrendo l'avvento del Coronavirus e delle sue conseguenze, che sta portando a considerevoli posticipi o addirittura a vere e proprie cancellazioni (come nel caso dell'annullamento dell'edizione 2020 del Comic di San Diego). Vediamo qual è ad oggi lo status della Star Wars Celebration.

Il più grande raduno dedicato gli appassionati dell'universo di Star Wars dovrebbe tenersi ad Anaheim, California tra il 27 e il 30 agosto 2020, e al momento non si sa ancora se avrà effettivamente luogo o meno.

Data la situazione senza precedenti, però, l'organizzazione dell'evento ha deciso di notificare tutti coloro che avevano già acquistato il biglietto per rassicurarli che sono al lavoro su una soluzione, e che se dovessero esserci dei cambiamenti dei piani, verranno subito informati.

Così recita il comunicato: "Alla Star Wars Celebration, la salute e la sicurezza dei nostri fan, dei partecipanti, dei venditori, degli espositori, degli ospiti e dello staff è la priorità numero uno. Dati i recenti sviluppi globali del virus COVID-19, vogliamo condividere con voi alcuni dei provvedimenti che la Star Wars Celebration sta mettendo in atto, monitorando continuamente la situazione"

E continua: "Siamo in contatto con la città di Anaheim, l'Anaheim Visitors Bureau, e l'Anaheim Convention Center. Ci stiamo ipegnando al massimo per assicurare che i piani per il nostro evento incontrino o superino persino le attuali linee guida sanitarie, incluse quelle fornite dalle autorità locali e di stato, come anche quelle del CDC degli Stati Uniti (Centro di Controllo e Prevenzione delle Malattie)".

"Questa è una situazione estremamente dinamica, con un panorama in rapido e continuo cambiamento. E mentre la giornata d'apertura della Celebration dista ancora quattro mesi, stiamo attivamente valutando le informazioni più aggiornate ee seguendo le direttive dalle autorità pubbliche locali e di stato riguardanti i grandi assembramenti pubblici nello stato della California. Nell'eventualità in cui si dovesse decidere di posticipare o cancellare la Star Wars Celebration, offriremo ai fan l'opzione di aggiornare i loro biglietti alle nuove date dell'evento, o ricevere il rimborso totale del loro ordine di biglietti" elaborano.

In conclusione: "Degli ulteriori annunci sullo status dell'evento verranno fatti nelle prossime settimane in base alla revisione delle più aggiornate linee guida delle autorità di stato e locali. Sappiamo quanto la Star Wars Celebration significhi per voi, e faremo di tutto per darvi al più presto possibile ogni informazione riguardante eventuali cambiamenti dei piani".

Non resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito.