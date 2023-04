Star Wars: dalla Celebration arrivano nuovi prodotti ufficiali Funko Pop per la saga

Nel corso della Star Wars Celebration Europe, che si è tenuta dal 7 al 10 di aprile all’ExCel di Londra, non sono stati annunciati solo i nuovi attesissimi film della saga di Star Wars per il grande schermo, ma gli esemplari per la nuova collana Funko Pop.

Realizzati in collaborazione con Lucasfilm, Funko ha presentato il suo primo panel a una Star Wars Celebration, Funko: Collect Across the Galaxy, durante il quale sono stati svelati tanti prodotti esclusivi dedicati alla saga ambientata nella galassia lontana lontana.

STAR WARS BITTY POP! - Il primo annuncio, in esclusiva mondiale, è stata l’attesissima linea di Star Wars dei Bitty Pop!, una nuova dimensione miniaturizzata del collezionismo, dedicata i personaggi di Star Wars: Una nuova speranza. Ispirati ai famosi Funko Pop!, i Bitty Pop! saranno disponibili questa estate con future espansioni in arrivo.

- Il primo annuncio, in esclusiva mondiale, è stata l’attesissima linea di Star Wars dei Bitty Pop!, una nuova dimensione miniaturizzata del collezionismo, dedicata i personaggi di Star Wars: Una nuova speranza. Ispirati ai famosi Funko Pop!, i Bitty Pop! saranno disponibili questa estate con future espansioni in arrivo. STAR WARS RIVALS: FUNKO GAMES - Star Wars Rivals è un nuovo gioco di carte espandibile di strategia di Funko Games che promette ore di divertimento all’interno di ogni era della galassia di Star Wars. Si è tenuta una prevendita limitata del gioco alla Star Wars Celebration, ma il set Premier e le Espansioni di Star Wars Rivals potranno essere acquistati da giugno in esclusiva in tutti i negozi Game, per poi diventare disponibili nei futuri mesi del 2023 in UK, Francia, Germania e Spagna.

- Star Wars Rivals è un nuovo gioco di carte espandibile di strategia di Funko Games che promette ore di divertimento all’interno di ogni era della galassia di Star Wars. Si è tenuta una prevendita limitata del gioco alla Star Wars Celebration, ma il set Premier e le Espansioni di Star Wars Rivals potranno essere acquistati da giugno in esclusiva in tutti i negozi Game, per poi diventare disponibili nei futuri mesi del 2023 in UK, Francia, Germania e Spagna. STAR WARS LOUNGEFLY - Un esclusivo zaino Loungefly a tema Star Wars e il portafoglio in coordinato dedicati alla “Armaiola” (The Mandalorian™) sono stati indossati sul palco da Emily Swallow, che interpreta il personaggio nella serie live-action di successo su Disney+. Il set è ora disponibile in esclusiva su funkoeurope.com. Inoltre, è stato mostrato per la prima volta un nuovo zaino a tema Darth Vader con un design innovativo ispirato all’iconico elmo del Sith Lord!

Per altre novità dal mondo di Star Wars, scoprite la location della Star Wars Celebration 2025.